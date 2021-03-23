Беременная жена Виктора Павлика показала романтичный образ на жарком курорте

26-летняя Екатерина Репяхова, которая ждет ребенка от своего 55-летнего мужа, сейчас отдыхает в Египте со своей мамой, в то время как певец остался в Украине. На своей странице в Инстаграм девушка решила поделиться атмосферным кадром, который они с мамой сделали во время вечерней прогулки. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на фото Репяхова мечтательно позирует под пальмой. Для прогулки девушка выбрала длинное легкое платье с цветастым принтом. Она облокотилась на пальму и слегка откинула голову назад, будто копируя позы профессиональных моделей.

В подписи к фото Репяхова подчеркнула, что этому кадру не понадобилась дополнительная обработка.

«Когда не нужны фильтры. Спасибо, Вселенная, за все», - написала она.

Ее подписчики тут же принялись комментировать пост.

«Фото очень красивое», «Я так рада, что вам хорошо», «Очень красиво», «Нереальная!», «Пускай всё будет всегда хорошо», «Герой фантазии. Самая лучшая», «Какое красотище», «Фото наполнено весной, счастьем, всего вам наилучшего», - пишут люди.

Стоит отметить, что отдых на курорте проходит не совсем гладко. Так, ранее Екатерина жаловалась на проблемы в номере отеля.

«Не знаю, видно по моему внешнему виду, или нет, но ночка была веселая. У нас летали комары, которые разбудили нас с мамой в 4 утра. Жужжали очень сильно и неприятно над ухом, искусали нас», - рассказала супруга Павлика.

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