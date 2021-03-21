Юная жена известного украинского певца Виктора Павлика показала фигуру в мини и откровенно рассказала, что изменилось в ее жизни с приходом беременности

Как известно, 26-летняя Екатерина Репяхова, которая работает концертным директором своего мужа, ждет от него ребенка. Сейчас она улетела на отдых в Египет со своей матерью, в то время как Павлик проводит свои концерты без нее. В новом посте на своей странице в Инстаграм Репяхова пожаловалась на то, что ей трудно даются такие перемены в жизни. Об этом пишет Politeka.net.

«Сейчас я учусь делегировать обязанности. Пока не поняла, насколько мне это нравится и получается. Непривычно, когда концерты, тур проходят без меня», - рассказала Екатерина.

В то же время, она уверена, что сейчас должна сосредоточиться на заботе о себе и будущем ребенке.

«Я точно знаю, что сейчас я, в первую очередь, должна думать о себе и сыне», - добавила Репяхова.

Она также поделилась новым снимком с курорта, на котором позирует в платье с короткой юбкой, положив руку на живот.

Ее подписчицы тут же отреагировали на пост.

«Фото очень красивое», «Просто сейчас Вы малышу нужны больше. Работать через какое-то время захочется, как раньше не будет, но будет оооочень интересно», «Тяжело, е ещё тяжелее знаете что? Сидеть в декрете с ребёнком, особенно после года. Но думаю Вам это не грозит, вы очень активная», - пишут люди.

Напомним, беременная жена Павлика похвасталась роскошным отдыхом возле бассейна без мужа: "Будем валяться...".

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика, выставив напоказ бюст, пожаловалась на проблемы на отдыхе в Египте.

Также Politeka писала, что беременная жена Павлика отправилась на жаркий отдых без мужа: "Мы с Мишуткой счастливы".