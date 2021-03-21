Молодая жена известного певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала кадры своего отдыха

Екатерина, которая прославилась в интернете, решила показать, как проводит время в Египте, сообщает Politeka.net.

Жена Павлика часто балует 64,5 тысячи подписчиков в Инстаграм кадрами своего времяпрепровождения. В этот раз Репяхова рассказала, чем планирует заняться в отеле.

Девушка засняла роскошный бассейн, возле которого с мужем планировала отдохнуть.

"До обеда будем валяться у бассейна", - написала Екатерина.

Позже блондинка сняла себя крупным планом без мужа. Она была в купальнике с принтом из цветов. Красивая шляпка стала отличным завершением образа. Репяхова улыбалась, а ветер игрался с ее волосами.

Позже Екатерина показала, что планирует выпить вкусный безалкогольный коктейль.

В общем, по кадрам видно, что звезда хорошо проводит время с мужем, оба наслаждаются отдыхом и у них все хорошо.

Правда, кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис это сделать невозможно.

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик ждут ребенка.

Девушка призналась, что беременность они планировали и получилось это довольно быстро.

Узнав о беременности, звезда сначала обрадовалась, потом ее тревожил страх, ведь жизнь уже не будет прежней, но в конце концов, сейчас она счастлива находиться в положении.

Девушку активно поддерживают близкие и родные, а также пользователи сети.

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