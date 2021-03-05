Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова вспомнила покойную бабушку и рассказала о своем самочувствии

Как сообщает Politeka.net, молодая беременная жена музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова активная блогерша в соцсети Instagram, где показывают всю свою жизнь и приключения на публику. Недавно 26-летняя девушка отдыхала с 55-летним артистом в Египте, а по возвращению домой в Киев, почувствовала недомогание. Однако, в своих сторис Катя заверила поклонников, что плохое самочувствие не связано с беременностью. Уже на следующий день девушка заверила, что ей стало лучше и она принялась разбирать чемоданы.

К слову, в своих Instagram-сторис Репяхова также опубликовала архивное фото своей любимой бабушки Любы. По словам девушки, прошло уже 12 лет со дня ее ухода в лучший мир. Почтить память близкого человека Катя решила, опубликовав снимок своей бабушки в молодости. "12 лет без моей любимой бабушки Любы", - подписала кадр Екатерина.

Отметим также, что в своих сторис Репяхова похвасталась, что купила современный тонометр. В ролике девушка тестирует его на себе – измеряет давление и пульс. Также она, улыбаясь, рассказывает, что такой прибор дома очень полезный, ведь ее муж Виктор Франкович уже не молодой и нужно следить за его здоровьем и давлением.

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