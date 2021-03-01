Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала милое фото с отдыха и поделилась планами

Как сообщает Politeka.net, в прошлом году 54-летний украинский артист Виктор Павлик взял в жены молодую ассистентку Екатерину Репяхову, которая впоследствии стала его концертным директором. Как призналась девушка, пожилой артист полностью доверил ей свою жизнь, а теперь она еще и беременна. Недавно парочка отправилась на отдых в Египет, откуда Катя частенько выкладывает яркие фото в своем Instagram.

Так, в этот раз беременная девушка выложила скромный кадр, на котором хорошо видно ее округлившийся животик, а в подписи к публикации рассказала о планах на ближайшее время. Как видно, на снимке Катя запечатлена на веранде отеля, она присела на парапет и, положив руки на живот, смотрит в объектив. Перед камерой она появилась в укороченных темных брюках и черной блузке, поверх которой накинула пестрый пиджачок. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка

В подписи к публикации Репяхова рассказала об отдыхе и поделилась планами на март. "Как важно иногда поменять обстановку. И пусть сейчас в Египте не самый сезон, но читать книгу под пальмами на берегу моря – бесценно в любую погоду. Мы с мужем ровно год не были на отдыхе, этот год был тяжёлый во всех отношениях, поэтому даже Египет мы сейчас ценим по особенному. Я максимально запасаюсь силами, впереди много работы, весь март в гастролях", - рассказала жена Павлика. Она также добавила, что очень ценит этот отдых с мужем, так как целый год они вместе никуда не выбирались.

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