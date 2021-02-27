Молодая жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала свой округлившийся живот
Как пишет Politeka.net, фотоколлаж девушка разместила на своей странице в Инстаграм.
Известно, что сейчас 26-летняя Репяхова со своим немолодым супругом пребывают на отдыхе в Египте. Пара отправилась в жаркие страны в конце зимы. Также известно, что супруга Павлика ждет появления на свет ребенка, у них будет мальчик.
«Даже находясь на отдыхе, я могу в любой момент послушать полезную информацию о родах, беременности или уходе за малышом», - призналась Екатерина.
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Ранее Екатерина Репяхова призналась, что поездка в Египет - это первое совместное путешествие за пределы страны, причем в статусе мужа и жены.
А еще ранее она показала, что стала счасливой обладательницей новенького автомобиля Toyota Hybrid.
Девушка рассказала, что давно мечтала о своей собственной машине и копила деньги, чтобы осуществить давнюю мечту.
"У меня в семье все девочки — водители. По этому конечно еще со школьных временем я мечтала о машине. Именно о такой. О девчачьей, но не легковой. Я зашла в салон увидела мою малышку и расплакалась", - написала она у себя в Инстаграм.
Напомним, что Беременная жена Павлика впервые показала новое авто почти за 800 тысяч: "Не зря замуж за папика вышла".
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