Молодая жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала свой округлившийся живот

Как пишет Politeka.net, фотоколлаж девушка разместила на своей странице в Инстаграм.

Известно, что сейчас 26-летняя Репяхова со своим немолодым супругом пребывают на отдыхе в Египте. Пара отправилась в жаркие страны в конце зимы. Также известно, что супруга Павлика ждет появления на свет ребенка, у них будет мальчик.

«Даже находясь на отдыхе, я могу в любой момент послушать полезную информацию о родах, беременности или уходе за малышом», - призналась Екатерина.

Ранее Екатерина Репяхова призналась, что поездка в Египет - это первое совместное путешествие за пределы страны, причем в статусе мужа и жены.

А еще ранее она показала, что стала счасливой обладательницей новенького автомобиля Toyota Hybrid.

Девушка рассказала, что давно мечтала о своей собственной машине и копила деньги, чтобы осуществить давнюю мечту.

"У меня в семье все девочки — водители. По этому конечно еще со школьных временем я мечтала о машине. Именно о такой. О девчачьей, но не легковой. Я зашла в салон увидела мою малышку и расплакалась", - написала она у себя в Инстаграм.

Напомним, что Беременная жена Павлика впервые показала новое авто почти за 800 тысяч: "Не зря замуж за папика вышла".

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