Кто бы мог подумать

Известный украинский певец Виктор Павлик, который сейчас ждет появления на свет еще одного сына от своей четвертой жены, поразил откровением

55-летний артист ответил на вопрос о семейном насилии в интервью для программы «Невероятная правда о звездах».

Так, артиста спросили, бил ли он жену.

«Бить не бил, но убить убил», - ответил он, сверкнул своеобразным юмором, и рассмеялся.

После чего артист решил внести некую ясность.

«Шучу. А вот скандалы, ссоры… возможно и было какое-то рукоприкладство, но параллельно там, она меня, я ее, ударили», - добавил он.

Ведущая решила уточнить, не бывает ли таких ссор у Виктора Павлика с его нынешней 26-летней супругой.

«С Катериной не бывает, еще пока нет. Катерина еще молоденькая, может станет старшей, так станет…», - ответил певец.

Отметим, фирменным юмором Павлик блеснул и когда его спросили планирует ли он жениться пятый раз (26-летняя Катерина Репяхова - четвертая жена певца).

«Планирую. На племяннице Екатерины. Классно? Шучу», - ответил певец.

Также она рассказал, что когда-то получил любопытное пророчество не тему своей семейной жизни.

«Помню, женщина одна цыганского происхождения сказала: "Ай, молодец, будет у тебя пять жен», - припомнил певец.

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