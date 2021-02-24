Известный украинский певец Виктор Павлик, который сейчас ждет появления на свет еще одного сына от своей четвертой жены, поразил откровением
55-летний артист ответил на вопрос о семейном насилии в интервью для программы «Невероятная правда о звездах».
Так, артиста спросили, бил ли он жену.
«Бить не бил, но убить убил», - ответил он, сверкнул своеобразным юмором, и рассмеялся.
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После чего артист решил внести некую ясность.
«Шучу. А вот скандалы, ссоры… возможно и было какое-то рукоприкладство, но параллельно там, она меня, я ее, ударили», - добавил он.
Ведущая решила уточнить, не бывает ли таких ссор у Виктора Павлика с его нынешней 26-летней супругой.
«С Катериной не бывает, еще пока нет. Катерина еще молоденькая, может станет старшей, так станет…», - ответил певец.
Отметим, фирменным юмором Павлик блеснул и когда его спросили планирует ли он жениться пятый раз (26-летняя Катерина Репяхова - четвертая жена певца).
«Планирую. На племяннице Екатерины. Классно? Шучу», - ответил певец.
Также она рассказал, что когда-то получил любопытное пророчество не тему своей семейной жизни.
«Помню, женщина одна цыганского происхождения сказала: "Ай, молодец, будет у тебя пять жен», - припомнил певец.
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