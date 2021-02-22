Молодая жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика раскрыла пол их будущего ребенка
Как известно, 26-летняя Екатерина Репяхова, на которой в прошлом году женился Павлик, сейчас ждет от певца ребенка. При этом, она старается рассказывать в соцсетях все подробности о своей беременности. На этот раз на своей странице в Инстаграм жена Павлика раскрыла, какого пола будет их ребенок. Об этом сообщает Politeka.net.
Так, пара заказала большую коробку, после открытия которой стало ясно, кто у них будет – мальчик или девочка.
На видео можно увидеть, как удивленные муж и жена открывают коробку и оттуда вылетают синие шарики, что означает, что они ждут мальчика.
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«Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, когда увидела цвет шариков. А за пол часа до открытия коробки я просто плакала пол часа. Без остановки. И не могла взять себя в руки», - написала Репяхова.
Она назвала этот момент самым волнительным в своей жизни.
«У всех людей какие-то эмоции, движения, прыжки на таких видео. А у меня просто был шок… Я хотела в этот день быть только с мужем вдвоём. Для меня это было очень важно. А на следующей день эту же коробку мы открыли для родных», - рассказала жена Павлика.
Напомним, Виктор Павлик оставил беременную жену дома, а сам раздетым догола бегает на морозе: "Люди добрые...".
Как сообщала Politeka, беременная жена Виктора Павлика рассказала о серьезной болезни, в Украине это не лечится: "Каждые полгода".
Также Politeka писала, что беременная жена Павлика засветила лысеющего мужа на отдыхе и пожаловалась на него: «Как зомби…».