Молодая жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика раскрыла пол их будущего ребенка

Как известно, 26-летняя Екатерина Репяхова, на которой в прошлом году женился Павлик, сейчас ждет от певца ребенка. При этом, она старается рассказывать в соцсетях все подробности о своей беременности. На этот раз на своей странице в Инстаграм жена Павлика раскрыла, какого пола будет их ребенок. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, пара заказала большую коробку, после открытия которой стало ясно, кто у них будет – мальчик или девочка.

На видео можно увидеть, как удивленные муж и жена открывают коробку и оттуда вылетают синие шарики, что означает, что они ждут мальчика.

«Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, когда увидела цвет шариков. А за пол часа до открытия коробки я просто плакала пол часа. Без остановки. И не могла взять себя в руки», - написала Репяхова.

Она назвала этот момент самым волнительным в своей жизни.

«У всех людей какие-то эмоции, движения, прыжки на таких видео. А у меня просто был шок… Я хотела в этот день быть только с мужем вдвоём. Для меня это было очень важно. А на следующей день эту же коробку мы открыли для родных», - рассказала жена Павлика.

Напомним, Виктор Павлик оставил беременную жену дома, а сам раздетым догола бегает на морозе: "Люди добрые...".

Как сообщала Politeka, беременная жена Виктора Павлика рассказала о серьезной болезни, в Украине это не лечится: "Каждые полгода".

Также Politeka писала, что беременная жена Павлика засветила лысеющего мужа на отдыхе и пожаловалась на него: «Как зомби…».