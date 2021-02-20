Молодая беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась, что у нее неприятное женское заболевание

Как сообщает Politeka.net, Виктор Павлик и его 26-летняя жена Екатерина Репяхова заявили о том, что ждут ребенка в январе. Союз 54-летнего артиста и его молодой ассистентки стал для фанатов настоящим шоком, особенно учитывая, что свадьба состоялась почти сразу после смерти сына Павлика от онкологического заболевания. Однако, горе все же не затмило счастье музыканта, и он с головой окунулся в семейную жизнь с молодой супругой.

О беременности Екатерины Виктор Павлик сообщил на всю страну, выложив милое совместное фото в Instagram, на котором девушка придерживает рукой округлившийся животик. А недавно Репяхова опубликовала в своем микроблоге милый кадр в интересном образе, в подписи к которому поделилась своей интимной проблемой.

Как видно, на свежей фотографии Екатерина запечатлена в светлой комнате, она присела на пуфик и прикрыла беременный животик модным журналом. Перед камерой красотка появилась в светлом вязаном свитере и длинной гофрированной юбке серого оттенка. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она внимательно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Репяхова рассказала, что у нее хроническая болезнь – цистит, и вылечить его в Украине ей не удалось. Тогда девушка обследовалась у немецкий врачей и начала делать прививки раз в полгода. Однако, когда забеременела, то ей пришлось отказаться от вакцинации, так как это могло навредить ребенку. Катя призналась, что несмотря на то, что пропустила прививку, сейчас она чувствует себя хорошо.

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