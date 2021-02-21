Певец Виктор Павлик обескуражил смелой выходкой, пощадив нервы своей беременной супруги Екатерины Репяховой и не взяв ее с собой

Как передает Politeka.net, 55-летний артист опубликовал свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстал в голом виде - на нем, судя по всему, была одна лишь шапка.

Запыханный и разгоряченный Виктор рассказал, что происходит. Оказывается, он решил укрепить свое здоровье походом в баню. И, как водится, вдоволь попарившись, артист выбежал на мороз, для острых ощущений.

"Дай бог счастья, здоровья всем! Люди добрые... паримся, супербанька... На улице минус один мороза, классно!", - говорит на кадрах Павлик.

До этого его 26-летняя беременная супруга выставила у себя в Инстаграм "сториз", в котором провожает мужа.

"Виктор Франкович в баню) А у меня есть время привести себя в порядок, и в дорогу", - подписаны кадры. Так что Репяхова пожелала остаться дома - пробежка голой на морозе ее аж никак не привлекла.

Ранее мы рассказывали, жена Павлика выдала правду о своем заболевании. Она страдает от хронического цистита, и вылечить его в Украине ей не удалось. По словам Екатерины, она прошла обследование у немецких врачей и начала делать прививки раз в полгода. Однако, когда забеременела, то ей пришлось отказаться от вакцинации, так как это могло навредить ребенку. Девушка призналась, что несмотря на то, что пропустила прививку, сейчас она чувствует себя хорошо.

"Конечно, я переживала, что без прививки случится рецидив, тем более, говорят, что беременность провоцирует. Но, тьфу-тьфу, со мной все хорошо! Ни разу не чувствовала ничего похожего на эту гадость", - сообщила Репяхова.

Напомним, беременная жена Павлика засветила лысеющего мужа на отдыхе и пожаловалась на него: «Как зомби…».

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