Известный украинский певец Виктор Павлик, который сейчас ждет появления на свет еще одного сына от своей четвертой жены, заговорил о возможной женитьбе в пятый раз

55-летний артист всегда славился своей любвеобильностью. До женитьбы на 26-летней Екатерине Репяховой у него было еще три жены, причем отношения с молодой возлюбленной у него начались еще до расставания с последней из них.

В эфире программы «Неймовірна правда про зірок» на канале СТБ Павлик признался, что когда-то получил любопытное пророчество не тему своей семейной жизни.

«Помню, женщина одна цыганского происхождения сказала: "Ай, молодец, будет у тебя пять жен», - припомнил певец.

При этом, в ответ на вопрос о том, действительно ли он планирует осуществить этот прогноз и жениться в своей жизни еще раз, Павлик ответил утвердительно.

«Планирую. На племяннице Екатерины. Классно? Шучу, да», - заявил певец.

Отметим, что только накануне певец со своей молодой женой узнали пол будущего ребенка. Соответствующим видео Репяхова поделилась в своем Инстаграм.

Так, супруги вместе раскрыли специальную коробку, откуда вылетели голубые шарики, которые означали, что у пары будет мальчик. С именем будущего малыша пара уже определилась заранее: мальчика назовут Михаилом.

Отметим, что у Павлика уже есть сын и дочь от двух первых жен соответственно. Сын артиста от третьей жены, Ларисы Созаевой, умер летом прошлого года после продолжительной борьбы с раком.

Напомним, беременная жена Павлика ошарашила новостью о будущем ребенке: "Плакала полчаса без остановки".

Как сообщала Politeka, 55-летний Павлик излил душу перед рождением четвертого ребенка: "Каюсь, ругаю себя...".

Также Politeka писала, что Виктор Павлик оставил беременную жену дома, а сам раздетым догола бегает на морозе: "Люди добрые...".