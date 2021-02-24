Молодая жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, похвасталась дорогой обновкой

Пара жената с прошлого года, а сейчас ждет ребенка, передает Politeka.net. Екатерина часто делится с подписчиками в Инстаграм подробностями личной жизни.

В этот раз девушка показала дорогую обновку - машину с большим красным бантиком. Как оказалось, семья решила приобрести иномарку. Звезда описала свои эмоции:

"Еще со школьных времен я мечтала о машине. Именно о такой. О девчачьей, но не легковой.

Я зашла в салон, увидела мою малышку и расплакалась.❤️".

Жена Павлика рассказала, что ей нравится, как пахнет новая машина.

"Когда ты забираешь свою мечту, с салона, новенькую, пахнущую чем-то таким особенным, это просто непередаваемые ощущения. Желаю их испытать всем...", - написала Екатерина.

По словам звезды, она маленькими шагами шла к своей мечте. В 2017 году сестра одолжила Репяховой деньги на квартиру в Киевской области. Супруга артиста выкупила жилье, отдавая заработанные средства на мастер-классах и семинарах. Позже звезда продала квартиру почти вдвое дороже.

"А теперь приняла решение, что машинка и комфорт нам с мамой и сыном просто необходимы❤️ Мы с ними будущие путешественники - автомобилисты 😅😅, - написала Екатерина.

Отметим, что в ноябре 2020-го года Репяхова жаловалась - карантина выходного дня они с супругом потеряли работу. У пары не было денег на то, чтобы закрыть аренду и взнос за кредит.

Напомним, Павлик на корпоративе отжег хит российского певца: "Мечты сбываются...".

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика показала, что у нее подрос не только живот: «Это все результат моих…».

Также Politeka писала, что беременная жена Виктора Павлика рассказала о большой трагедии в семье, личные кадры: "Нет моего...".