Молодая жена 55-летнего Виктора Павлика Екатерина Репяхова вызвала переполох в Сети

Как передает Politeka.net, публика с жаром обсуждает дорогую покупку 26-летней Екатерины - новенький кроссовер Toyota C-HR, стоимость которого составляет почти 800 тысяч гривен.

"Я зашла в салон, увидела мою малышку и расплакалась. Когда ты забираешь свою мечту, новенькую, которая пахнет чем-то особенным, это просто невероятные ощущения. Желаю пережить их каждому", - не сдержала эмоций Репяхова, выложив кадры у себя в Инстаграм.

По словам девушки, она продала свою квартиру, купленную в 2017 году в Киевской области, а теперь решила приобрести авто. При этом ранее девушка жаловалась на финансовый кризис в семье, мол, из-за карантина у мужа сорвались концерты, и денег катастрофически не хватает.

"Продала эту квартиру почти вдвое дороже) А теперь приняла решение, что машинка и комфорт нам с мамой и сыном просто необходимы❤️", - поделилась беременная Репяхова.

Жена Павлика кинулась обнимать черную машину с огромным красным бантом. А усевшись за руль, первым делом, врубила песни российского исполнителя Стаса Михайлова. Да еще и похвасталась этим.

Пользователи взвыли от негодования. Некоторые откровенно посмеялись над женой Павлика.

"Клаасс! Вот насмешили. Во 1х хоть ощутимо зачем за дядю замуж вышла. А 2е - с детства любила Павлика, а слушать буду Стасика.😂"

"Павлик насобирал аля на лечение сына😢, а купил авто."

"Ну хоть не зря замуж вышла за папика😂. Она своего не упустит, еще хорошо Павлика подоит"

"Недавно просила на хлеб так как кризис... а теперь авто заработала... Павлик наверное напел😂"

"Ох как обос*ется она скоро😂... Ждите новую жену и нового ребенка от Павлика😉 а эта пешком с пузом за ним побегает еще😂😂"

Напомним, Павлик на корпоративе отжег хит российского певца: "Мечты сбываются...".

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика показала, что у нее подрос не только живот: «Это все результат моих…».