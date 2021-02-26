Молодая супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова похвасталась роскошным отдыхом с мужем

Как сообщает Politeka.net, молодая и беременная жена исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала в соцсети яркое фото с роскошного отдыха в Египте. Счастливые супруги в ожидании сына оправились на отдых под конец замы, по словам девушки, это их первое совместное путешествие за пределы страны, причем в статусе мужа и жены.

На своей странице в соцсети Instagram Екатерина опубликовала милый кадр, на котором они с Павликом запечатлены у бассейна на фоне зеленых пальм. Как видно, на прогулку беременная девушка вышла в белых шортиках и голубой летней блузке, ее волосы собраны в небрежный пучок, а на глазах стильные солнцезащитные очки. Певец рядом с женой позирует более одетым – на нем темная футболка, поверх которой накинул еще и курточку, а на шее у него висит небольшая черная сумочка.

В подписи к фотографии Репяхова рассказала об этом путешествии. "Впервые в Египте вместе. Впервые за границей, как муж и жена (но это не медовый месяц, надеюсь он еще будет, где-нибудь в Европе). Впервые вместе на море зимой. Сколько еще нам предстоит сделать вместе впервые. Жизнь удивительная, многогранная и в ней возможно все", - написала счастливая Репяхова.

Отметим, что на днях Екатерина хвасталась покупкой новенького роскошного автомобиля прямо с салона. Девушка показала в соцсети фото со своей новой машиной – темного цвета с огромным красным бантом на капоте. А в подписи к кадру рассказывала, как долго к этому шла.

Напомним, Беременная жена Павлика впервые показала новое авто почти за 800 тысяч: "Не зря замуж за папика вышла".

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