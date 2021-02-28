Молодая жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, показала, как отдыхает

Недавно звезда похвасталась дорогой покупкой - машиной о которой давно мечтала, передает Politeka.net. А сейчас жена известного певца уже балует поклонников кадрами с отдыха.

Екатерина записала видео, позируя на зеленом газоне пятизвездочного отеля в Египте. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Девушка надела яркую длинную рубашку, благодаря, которой прикрылся уже округлившийся животик.

Также Екатерина была в коротких шортиках. Красотка похвасталась стройными ножками в черных шлепках.

Завершили образ блондинки шляпка и очки от солнца.

За три часа пост собрал более 7000 просмотров и много комментариев.

"Хорошего отдыха😍", "Какая не приятная", "Красотка!", "Нереальная ❤️", "Первая😍", "Красивая и счастливая 🙌❤️", "Забавная блузка))", "Красавица 🌼 Хорошего отдыха 😍😍", "Красавица 😍", "Ты очень красивая 💜", "Хорошего отдыха", - написали пользователи сети.

Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова впервые встретились на концерте в Трускавце еще 16 лет назад. Артист запомнил Екатерину. А когда девушка повзрослела и закончила учебу в вузе, она случайно встретила Павлика в одной из николаевских гостиниц. Оба стали общаться, а позже между ними вспыхнули чувства.

В прошлом году пара поженилась, а сейчас супруги ждут ребенка - сына.

Напомним, беременная жена Павлика засветила лысеющего мужа на отдыхе и пожаловалась на него: «Как зомби…».

Как сообщала Politeka, Павлик предался утехам на курорте без беременной жены: "Кто там что про старика говорил?".

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