Что еще скрывает от беременной супруги "любвеобильный" певец Виктор Павлик

Как передает Politeka.net, 26-летняя жена артиста Екатерина Репяхова поделилась в "сториз" любопытными кадрами, на которых "прижала" супруга фактами о пикантной истории. У Павлика не получилось отвертеться, а потому пришлось рассказать все как на духу.

Так, Репяхова увидела в СМИ информацию о том, что Виктор Франкович в свое время признавался в романтических чувствах популярной певице Лолите Милявской.

"ВП комментирует такое безобразие. 15 лет прошло с того момента", - подписала кадры Репяхова.

Павлик честно рассказал молодой жене обстоятельства их "приключений" с Милявской.

"Я Лолите признался в любви, когда ты еще в колыбели лежала, - заявил, смеясь, артист и продолжил, - Я Лолиту не видел уже лет 15-17, а вообще с ней в 97-98 году в боулинг в Днепре играли. Возле отеля "Днепропетровск" рядом был клуб, и там был боулинг. Тебе было 3 или 4 годика, когда я признавался ей в любви. Мы с ней как брат и сестра, хорошие очень друзья. Лолита сама из Мукачево родом, из села на Закарпатье возле Ужгорода".

Павлик, к слову, тоже родом из Западной Украины - будущий артист родился в городке Теребовля Тернопольской области.

Ранее мы рассказывали, Репяхова взбесила Сеть, показав дорогую покупку. Девушка, которая еще недавно жаловалась на финансовые проблемы, мол, у мужа из-за карантина сорвались концерты и денег катастрофически не хватает, похвасталась новеньким кроссовером "Тойота" стоимостью почти 800 тыс. гривен.

Напомним, Павлик на корпоративе отжег хит российского певца: "Мечты сбываются...".

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика показала, что у нее подрос не только живот: «Это все результат моих…».