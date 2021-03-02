Молодая жена 55-летнего Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о бессонной ночи на курорте

Как передает Politeka.net, 26-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала себя на отдыхе в Египте.

Девушка предстала в полосатом голубом платье и белой соломенной шляпке с черной лентой. Репяхова, которая готовится впервые стать матерью уже этим летом, пожаловалась на поведение еще не родившегося малыша.

Более того, жена Павлика рассекретила имя будущего сына.

"Сегодня Михаил Викторович всю ночь не спал. Я вставала в туалет раза три ночью и все это время в животе было диско. А утром так меня пихнул под грудь... в общем растем", - поделилась Екатерина личными переживаниями.

Напомним, Репяхова объявила о беременности сразу после нового года. Ранее девушка рассказывала, что имя для своего наследника выбрала еще в 13 лет, когда училась в восьмом классе.

"Я в 13 лет решила как будут звать моего сына и до этой минуты не изменила своего решения. И замуж решила, что выйду только за того мужчину, который будет не против назвать сына этим именем. Моего сына будут звать Миша", - заявляла девушка, и, как видим, не отступила от своих слов.

Отметим, Павлик закрутил роман со своим концертным директором Репяховой, еще будучи женатым на Ларисе Созаевой, подарившей ему троих детей.

Екатерина, несмотря на беременность, не собирается бросать работу. Девушка сообщила, что после отдыха в Египте им с мужем предстоит насыщенный месяц гастролей.

"Мы ровно год не были на отдыхе, этот год был тяжёлый во всех отношениях, поэтому даже Египет мы сейчас ценим по особенному. Я максимально запасаюсь силами, впереди много работы, весь март в гастролях", - поделилась жена Павлика.

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