Молодая жена 55-летнего Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о неожиданной проблеме
Как передает Politeka.net, 26-летняя девушка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм.
«Мне стало плохо… несмотря на то, что я улыбаюсь», - призналась она.
Девушка отметила, что в этот момент ее супруг давал концерт по «Зуму», ей пришлось дождаться завершения, чтобы поехать в клинику, где она стоит на учете.
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«У меня все относительно хорошо, мое плохое самочувствие с беременностью не связано, с малышом не связано, с маткой, с шейкой матки не связано. А это самое главное, все остальное пройдет», - рассказала Катерина после визита к врачу.
Она добавила, что из-за недомогания пришлось скорректировать планы.
«Но на концерт сегодня я не поеду. Сегодня у нас в Киевской области работа, концерт. Побуду дома, нужно немножко отдохнуть, но дома тоже найдется работа. У меня вот тут компьютер, так что лежу и параллельно работаю», - рассказала супруга Павлика.
Репяхова рассказала о своих волнениях.
«Но, если мне не станет лучше до завтра, то придется прокапаться в роддоме. Страшно боюсь, а нам уже уезжать в субботу. Надеюсь все будет хорошо», - рассказала она.
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