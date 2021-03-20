Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова похвасталась обновками на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, стала не только благоверной музыканта, но и его концертным директором. Девушка успела уже и забеременеть от 55-ленего супруга, и теперь часто рассказывает в соцсети Instagram о том, как проходит ее интересное положение и как она себя чувствует. Недавно парочка вместе отдыхала в Египте, а теперь Катя отправилась к морю без мужа, но с мамой.

В своих Instagram красотка показала отельный номер, в котором живет, морские пейзажи, а также похвасталась новым купальником. Так, на одном из кадров Катя запечатлела себя пляже в ярком купальнике, у нее на голове милая пляжная шляпка, а с лица не сходит блаженная улыбка. Беременную девушку немного расстроили потрепанные шезлонги, но хорошая погода и обновка быстро подняли ей настроение.

На еще одном снимке Репяхова в купальнике показала беременный живот, которые становится все больше и больше. Она стоит перед зеркалом в отельном номере и снимает себя на телефон. Также девушка сняла себя на пляже в пестрой блузочке и рассказала, что после купания в море, они с мамой собираются сходить в бассейн.

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