Беременная жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как веселится без мужа в отпуске

В начале лета 2019 года появилась информация, что Виктор Павлик развелся со своей женой Ларисой. Так же певец поразил своих поклонников новостью, что сошелся с Катей Репяховой. Тогда они скрывали свои отношения по определенным причинам, также девушка работала концертным директором самого Виктора.

Сейчас пара уже в браке и они ждут появления на свет сына, которого собираются назвать Михаилом. Девушка часто сталкивалась с критикой из-за сильной разницы в возрасте с мужчиной – ему 55.

Сейчас же пара активно занимается своей личной жизнью и не говорит о чем-то важном на публику. Катерина же рассказывает о себе довольно много. Сейчас она улетела на отдых с мамой, пока ее муж остался работать. Также девушка в разделе Стори показала, как проводит время без Павлика и веселится на природе с роскошным пейзажем.

"Мы с Мишуткой счастливы", - написала Репяхова, также упомянув свою маму.

Также Катерина показала как прошел ее день, ведь на сегодня у нее была запланирована фотосессия. Счастливая Катя похвалилась кадрами в разнообразных пикантных нарядах и с изысканными украшениями.

Фолловеры, увидев красотку не сдержались от похвалы и слов поддержки:

"Дуже гарний мейкап 😍 Чи то вагітність Вам до лиця", " Какая красивая, украшения такие крутыееее", " Какая красивая будущая мама!Супер!", "Катюня, ты принцесса!", "Віктору дуже-дуже пощастило з вами", - написали подписчики.

Напомним, что "обедневшая" на карантине жена Павлика похвасталась перед украинцами покупкой почти за 800 тысяч: "Моя…".

Как сообщала Politeka, 55-летний Павлик вывел из себя беременную жену, красотка слов не подбирала: «Пожалела уже, что…».

Также Politeka писала, что беременная жена Павлика забыла про стыд и показала себя без одежды перед зеркалом: "Соскучилась".