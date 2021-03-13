Беременная жена Виктора Павлика показала себя в ванной перед поездкой
26-летняя Екатерина Репяхова активно ведет свою страницу в Инстаграм, выставляя на обозрение публику буквально каждый свой шаг. Как сообщает Politeka.net, на этот раз она опубликовала кадры из их с Виктором Павликом рабочих разъездов.
В частности, жена певца показала себя в ванной отеля перед отъездом. На смелых кадрах Репяхова позировала, завернувшись в полотенце и завязав волосы.
«Сегодня уже будем дома. Соскучилась», - подписала кадры жена Павлика.
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Позже она показала, как расслабляется в кровати перед дорогой.
«Мы уже готовы, но еще есть немножко времени перед дорогой. Поэтому, отдыхаем…Тихий час», - рассказала Репяхова.
Позже она показала, как они с мужем едут на его очередное выступление.
Ранее мы писали, что жена певца поделилась снимком, на котором они с 55-летним Павликом позируют вдвоем для семейного фото.
Для фото Павлик присел на табурет, а вот его супруга осталась стоять. Репяхова принарядилась в красивое платье и завила волосы.
В свою очередь, певец не стал сильно наряжаться ради фотосессии, и предстал в обычных джинсах и заметно помятой футболке.
Напомним, Виктор Павлик в мятой одежде расселся перед беременной женой ради семейного фото: "Моя жизнь".
Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика смутила личными кадрами с 55-летним мужем: "Виктор Франкович, сосисочка...".
Также Politeka писала, что заспанный Виктор Павлик нелепо поздравил украинок с 8 марта, кадры конфуза: "Тебе Алик написал?".