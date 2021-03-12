Беременная жена известного украинского певца Виктора Павлика показала семейное фото с мужем

26-летняя Екатерина Репяхова поделилась новом постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Девушка продолжает делиться в соцсетях всеми подробностями своей жизни и регулярно публиковать фото со своим 55-летним мужем. Так, на новом снимке они позируют вдвоем для семейного фото.

При этом, Павлик сидит перед камерой на табурете, а его беременная жена стоит сзади, облокотившись на плечо мужа. Репяхова позирует в длинном красном платье, а ее волосы завиты в легкие локоны. В свою очередь, певец не стал сильно наряжаться ради фотосессии, и предстал в обычных джинсах и заметно помятой футболке.

«Моя жизнь», - трогательно подписала фото Репяхова.

Ее подписчики тут же отреагировали на пост девушки.

«Супер. Пусть ваша любовь никогда не угаснет», «Вы аж светитесь от счастья», «Вы такие красивые», «Красивая пара», «Вы классные, всего вам хорошего», «Замечательная пара. Здоровье вашей семье. Пусть ваша любовь никогда не угасает», - пишут люди.

Ранее мы рассказывали, Репяхова с радостью рассказывает фолловерам, как проходит ее беременность. Это будет ее первый ребенок, уже известно, что мальчика назовут Мишей. Недавно пара побывала в Египте, под конец отдыха Екатерине стало плохо со здоровьем. Посетив врача по прилету домой, выяснилось, что кроха передавливает ей почку из-за неправильного лежания.

Напомним, беременная жена Павлика смутила личными кадрами с 55-летним мужем: "Виктор Франкович, сосисочка...".

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