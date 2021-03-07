Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о подготовке к родам и неожиданно отреагировала на грубое замечание читателей
Как известно, 26-летняя Екатерина Репяхова ждет ребенка от своего мужа, 55-летнего украинского певца Виктора Павлика. Пара решила заранее подготовиться к родам и уже выбрала роддом в Киеве, где и появится на свет их ребенок.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Репяхова рассказала, что этот роддом находится в 15 минутах езды от их дома.
«Мама сможет быстро приезжать или муж мотаться домой», - рассказала жена певца.
Она добавила, что роддом совсем новый и в нем очень уютная атмосфера. Кроме того, в нем действует система «все включено».
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Репяхова также поделилась фотографией, на которой они с мужем позируют на диванчике в роддоме.
Стоит отметить, что не все подписчики женщины относятся с пониманием к ее выбору спутника жизни. Люди регулярно обращают внимание на большую разницу в возрасте партнеров.
Так, в комментариях под постом кто-то написал:
«Это ваш отец?».
Репяхова не стала молчать и саркастично ответила на этот комментарий одним словом: «Дедушка». Позже она добавила, что этот вопрос среди ее любимых.
«спасибо) конечно) этот вопрос один из моих любимых)) мне наоборот нравится, что мы не такие, как все», - написала жена Павлика.
Напомним, молодая жена Павлика сообщила о проблемах с беременностью: "Мишутка лежит неправильно. Передавливает...".
Как сообщала Politeka, беременная жена Виктора Павлика переживает смерть близкого человека, потеря невосполнима: "Без моей Любы…".
Также Politeka писала, что беременной жене Павлика внезапно стало плохо, пришлось менять планы: «Очень боюсь».