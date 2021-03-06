Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова достигла третьего триместра беременности и устроила "перекличку беременяшок"

Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, стала не только благоверной музыканта, но и его концертным директором. Девушка успела уже и забеременеть от 55-ленего супруга, и теперь часто рассказывает в соцсети Instagram о том, как проходит ее интересное положение и как она себя чувствует. Так, недавно Катя и Виктор Павлик побывали на отдыхе в Египте, однако, после роскошного отпуска, беременной девушке стало плохо.

О своем состоянии Екатерина рассказывала фанатам в соцсети. По ее словам, по прилету домой она посетила врача, а потом на утро ей стало намного лучше, и она даже смогла разобрать чемоданы. А в этот раз Репяхова показала милое фото и рассказала фолловерам, что у нее наступил третий триметр беременности – 26 недель.

"Здравствуй, третий триместр! Какие у нас новости? Мишутка лежит неправильно. Передавливает мне почку. Но моя сестра сказала, что детки все понимают, нужно просто поговорить с сыном, и он поменяет свое месторасположение. +6 килограммов на данный момент. Стала более рассеянная, путаю слова, муж смеется с меня. А все остальное, вроде как обычно. Обжорства нет, сплю хорошо. А давайте устроим перекличку беременяшек. Пишите, на какой вы неделе. У меня 26", - рассказала Катя Репяхова в подписи к своему посту.

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