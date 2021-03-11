Молодая жена 55-летнего Виктора Павлика Екатерина Репяхова возбудила аппетит

Как передает Politeka.net, 26-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала как проводит время с супругом во время его гастролей в Трускавце.

Так, Репяхова, будучи концертным директором Павлика, сопровождает возлюбленного во время его тура по украинским городам, несмотря на то, что скоро готовится стать мамой.

Екатерина активно ведет свой Инстаграм-блог, рассказывая о каждом своем шаге. Девушка не стесняется показывать свои отношения с намного старшим супругом, мило называя его по имени отчеству.

На последних кадрах Екатерина вместе с Виктором завтракали в кафе отеля и делились планами на день.

"Доброе утречко, бутербродик с сыром сейчас будет... Яйцо, Виктор Франкович, сосисочка...", - говорит на кадрах жена Павлика, предлагая ему отведать различные яства.

"Мы сегодня еще один день проведем в Трускавце. Сегодня должен был быть концерт, но его не будет, поэтому еще не знаем, чем будем заниматься. На улице холодно, чтобы гулять, но что-нибудь придумаем", - поделилась затем девушка.

Ранее мы рассказывали, Репяхова с радостью рассказывает фолловерам, как проходит ее беременность. Это будет ее первый ребенок, уже известно, что мальчика назовут Мишей. Недавно пара побывала в Египте, под конец отдыха Екатерине стало плохо со здоровьем. Посетив врача по прилету домой, выяснилось, что кроха передавливает ей почку из-за неправильного лежания.

"Сестра сказала, что детки все понимают, нужно просто поговорить с сыном, и он поменяет свое месторасположение. +6 килограммов на данный момент. Стала более рассеянная, путаю слова, муж смеется с меня. А все остальное, вроде как обычно", - поделилась жена Павлика.

Напомним, Беременная жена Виктора Павлика переживает смерть близкого человека, потеря невосполнима: "Без моей Любы…".

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