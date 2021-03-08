Известный певец Виктор Павлик рядом со своей беременной женой Екатериной Репяховой решил поздравить украинок с 8 марта, но что-то пошло не так

Соответствующее видео появилось в сторис на странице 26-летней супруги артиста, передает Politeka.net.

Так, в лифте супруги решили записать поздравление. Екатерина снимала, а Павлик говорил текст, не сводя при этом глаз с телефона супруги.

«Поздравляю всех женщин с праздником 8 марта, желаю счастья, здоровья...», - но внезапно он прервал свое поздравление.

«Алик писал тебе?» - спросил певец.

«Алик? Нет», - ответила Репяхова.

При этом супруги вышли с лифта, так и не закончив поздравление.

Отметим, в прошлом году 54-летний украинский артист Виктор Павлик взял в жены молодую ассистентку Екатерину Репяхову, которая впоследствии стала его концертным директором. Павлик закрутил роман с девушкой, еще будучи женатым на Ларисе Созаевой, подарившей ему троих детей.

Как призналась Репяхова, пожилой артист полностью доверил ей свою жизнь.

Екатерина, несмотря на беременность, не собирается бросать работу. Недавно девушка сообщила, им с мужем предстоит насыщенный месяц гастролей.

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