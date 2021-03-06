Известный певец Виктор Павлик рассказал о конфликтах между женами, финансовых трудностях из-за пандемии и благодаря чему "выживает" с беременной женой
Как пишет Politeka.net, известный украинский певец Виктор Павлик дал большое интервью программе "Ужин с Дороти" на YouTube, где рассказал много о своей карьере клипах, близких людях и молодой супруге Екатерине, а также Дороти выведала о недоразумениях между женами и финансовых трудностях.
По словам певца, во время пандемии финансовое положение в его семье ухудшилось, из-за отсутствия концертов. Он чистосердечно признался, что "сидит на шее" у своей беременной жены.
Он рассказал, что его жена популярный блогер, и благодаря ее заработку, говорит Павлик, понемногу "выживаем". Павлик заявил, что Катя активно развивает свой блог, где много рассказывает о своей беременности.
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Павлик говорит, что старается не реагировать на нелестные высказывания бывшей жены, которые она время от времени публично озвучивает в соцсетях. А вот молодая жена часто "ставит на место" бывшую жену. Известно, что между женщинами происходит постоянная словесная перепалка.
После интервью, у комментаторов сложилось не очень лестное мнение о певце. Они раскритиковали его, за мелочность, особенно поразили слова о старушке маме.
"Работы в карантин мало. Перед телевизором время проводит, ну так подними свою ж.. ", "Позорище, с голодного краю напевно (молода дружина погано корме)" Мне кажется что Павлик гордится тем что его содержит жена", "Лучше бы он этот момент замолчал".
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