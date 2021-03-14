Беременная жена известного украинского певца Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова публично отчитала мужа

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, в котором с энтузиазмом рассказала про доставку коробки с вкусняшками. Она отметила, что не станет раскрывать коробку, чтобы разделить удовольствие с мужем.

«Муж уехал, но я хочу разделить этот кайф вместе с ним. Подожду его», - подписала видео девушка.

Через время она опубликовала сторис, в которой стала ругать Павлика. Девушка буквально кипела от злости.

«Прошло три часа. Пожалела уже, что решила его ждать. Я не знаю, что он делает. Курит, ходит, на птичек смотрит? Что можно делать, где можно ездить? Я сижу над этой коробкой три часа. Я на него очень злая», - заявила сердитая Екатерина.

Чуть позже Павлик все таки добрался домой и они с Екатериной стали дегустировать экзотические фрукты.

Стоит отметить, что Репяхова достаточно прямолинейная девушка. Она нередко провоцирует скандалы в сети из-за своих необдуманных заявлений и поступков. В отношениях с мужем, который старше ее почти на 30 лет, она не уступает ему.

Напомним, что беременная жена Павлика смутила личными кадрами с 55-летним мужем: "Виктор Франкович, сосисочка...".

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