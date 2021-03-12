Вагітна дружина відомого українського співака Віктора Павлика показала сімейне фото з чоловіком

26-річна Катерина Репяхова поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Дівчина продовжує ділитися в соцмережах усіма подробицями свого життя і регулярно публікувати фото зі своїм 55-річним чоловіком. Так, на новому знімку вони позують удвох для сімейного фото.

При цьому, Павлик сидить перед камерою на табуреті, а його вагітна дружина стоїть ззаду, спершись на плече чоловіка. Репяхова позує в довгій червоній сукні, а її волосся завиті в легкі локони. У свою чергу, співак не став сильно вбиратися заради фотосесії, і постав у звичайних джинсах і помітно пом'ятої футболці.

"Моє життя", - зворушливо підписала фото Репяхова.

Її передплатники тут же відреагували на пост дівчини.

"Супер. Нехай ваша любов ніколи не згасне", "Ви аж світитеся від щастя", "ви такі красиві", "красива пара", "ви класні, всього Вам хорошого", "чудова пара. Здоров'я вашій родині. Нехай ваша любов ніколи не згасає", - пишуть люди.

Раніше ми розповідали, Репяхова з радістю розповідає фоловерам, як проходить її вагітність. Це буде її перша дитина, вже відомо, що хлопчика назвуть Мішею. Нещодавно пара побувала в Єгипті, під кінець відпочинку Катерині стало погано зі здоров'ям. Відвідавши лікаря по прильоту додому, з'ясувалося, що малюк передавлює їй нирку через неправильне лежання.

Нагадаємо, вагітна дружина Павлика збентежила особистими кадрами з 55-річним чоловіком: "Віктор Франкович, сосисочка...".

Як повідомляла Politeka, заспаний Віктор Павлик безглуздо привітав українок з 8 березня, кадри конфузу: "Тобі Алік написав?".

Також Politeka писала, що Молода дружина Віктора Павлика показала фото з пологового будинку і несподівано зірвалася: "ми не такі, як всі".