Вагітна дружина Віктора Павлика показала себе у ванній перед поїздкою
26-річна Катерина Репяхова активно веде свою сторінку в Instagram, виставляючи на огляд публіку буквально кожен свій крок. Як повідомляє Politeka.net, цього разу вона опублікувала кадри з їх з Віктором Павликом робочих роз'їздів.
Зокрема, дружина співака показала себе у ванній готелю перед від'їздом. На сміливих кадрах Репяхова позувала, загорнувшись в рушник і зав'язавши волосся.
"Сьогодні вже будемо вдома. Скучила", - підписала кадри дружина Павлика.
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Пізніше вона показала, як розслабляється в ліжку перед дорогою.
"Ми вже готові, але ще є трошки часу перед дорогою. Тому, Відпочиваємо ... тиха година", - розповіла Репяхова.
Пізніше вона показала, як вони з чоловіком їдуть на його черговий виступ.
Раніше ми писали, що дружина співака поділилася знімком, на якому вони з 55-річним Павликом позують удвох для сімейного фото.
Для фото Павлик сів на табурет, а ось його дружина залишилася стояти. Репяхова причепурилася в красиву сукню і завила волосся.
У свою чергу, співак не став сильно вбиратися заради фотосесії, і постав у звичайних джинсах і помітно пом'ятої футболці.
Нагадаємо, Віктор Павлік в м'ятому одязі розсівся перед вагітною дружиною заради сімейного фото: "Моє життя".
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