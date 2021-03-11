Молода дружина 55-річного Віктора Павлика Катерина Репяхова розбурхала апетит

Як передає Politeka.net, 26-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала як проводить час з чоловіком під час його гастролей в Трускавці.

Так, Репяхова, будучи концертним директором Павлика, супроводжує коханого під час його туру українськими містами, незважаючи на те, що скоро готується стати мамою.

Катерина активно веде свій Instagram-блог, розповідаючи про кожен свій крок. Дівчина не соромиться показувати свої відносини з набагато старшим чоловіком, мило називаючи його по імені по батькові.

На останніх кадрах Катерина разом із Віктором снідали в кафе готелю та ділилися планами на день.

"Доброго ранку, бутербродик з сиром зараз буде... Яйце, Віктор Франкович, сосисочка...", - каже на кадрах дружина Павлика, пропонуючи йому покуштувати різні страви.

"Ми сьогодні ще один день проведемо в Трускавці. Сьогодні мав бути концерт, але його не буде, тому ще не знаємо, чим будемо займатися. На вулиці холодно, щоб гуляти, але що-небудь придумаємо", - поділилася потім дівчина.

Раніше ми розповідали, Репяхова з радістю розповідає фоловерам, як проходить її вагітність. Це буде її перша дитина, вже відомо, що хлопчика назвуть Мішею. Нещодавно пара побувала в Єгипті, під кінець відпочинку Катерині стало погано зі здоров'ям. Відвідавши лікаря по прильоту додому, з'ясувалося, що малюк передавлює їй нирку через неправильне лежання.

"Сестра сказала, що дітки все розуміють, потрібно просто поговорити з сином, і він поміняє своє місце розташування. + 6 кілограмів на даний момент. Стала більш розсіяна, плутаю слова, чоловік сміється з мене. А все інше, ніби як зазвичай", - поділилася дружина Павлика.

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