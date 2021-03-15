Екатерина Репяхова, беременная жена 55-летнего певца Виктора Павлика снова показала свой автомобиль, который приобрела почти за 800 тысяч грн в конце февраля

Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм беременная жена Виктора Павлика вновь поделилась эмоциями от недавней покупки. Катя погладила руль своей машины, и показала салон.

"Еще не осознала, что она моя", - подписала короткое видео жена Павлика.

Известно, что в конце февраля Екатерина Репяхова поделилась своей новой покупкой. Она рассказала, что заработала на новенький автомобиль сама, маленькими шажками, идя к своей мечте. Однако, еще раньше девушка писала, что из-за карантина их с Павликом семья в жестком минусе, так как концерты музыкантов были под замком.

Блогер жаловалась, что мечту о своем жилье им придется отложить на более удачный период. Также Катя отмечала, что муж готов работать за меньшие гонорары, несмотря на то, что Катя не советовала ему этого делать, Павлик хватался за любую работу, чтобы обеспечивать новую семью и поддерживать бывшую. Известно, что Павлик помогает экс-супруге Ларисе Сазоевой выплачивать кредит за квартиру.

Напомним, что 55-летний Павлик вывел из себя беременную жену, красотка слов не подбирала: «Пожалела уже, что…».

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика забыла про стыд и показала себя без одежды перед зеркалом: "Соскучилась".

Также Politeka писала, что Виктор Павлик в мятой одежде расселся перед беременной женой ради семейного фото: "Моя жизнь"