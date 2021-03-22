Жена известного украинского певца Виктора Павлика рассказала, как проходит ее отдых
26-летняя Екатерина Репяхова сейчас с мамой отдыхает в Египте, пока ее супруг проводит концертный тур.
Оказалось, что не все понравилось жене артиста на солнечном курорте. Обо всем она рассказала в новом посте на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Репяхова показала шикарный просторный номер с большим душем, огромной гардеробной и террасой.
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«Показываю рум тур. Мне очень нравится. Это же не сравнить вообще с Хургадой», - заявила она.
Отметим, Пепяхова отдыхает на курорте Мараса Алам.
Однако вскоре восторг Екатерины сменило возмущение.
«Мы сейчас уходим с бассейна, и будочка с полотенцами просто закрыта. Поэтому, будьте добры, мокрые полотенечка несите в номер. Замечательно», - сказала она.
Катерина позже добавила, что на ее жалобу в Стоис отель никак не отреагировал, хотя она их там отметила.
«Знаете, что меня возмущает больше всего во всей этой ситуации? Что сервис, вообще его нет. И в любом же случае, я отмечала отель, и наверное это как-то должно отслеживаться, но никто ничего не сказал, не предложил…», - возмутилась Репяхова.
Но это оказалось еще не все.
«Не знаю, видно по моему внешнему виду, или нет, но ночка была веселая. У нас летали комары, которые разбудили нас с мамой в 4 утра. Жужжали очень сильно и неприятно над ухом, искусали нас. Но, природа, ничего страшного. Сегодня пойдем покупать фумигатор», - не теряла оптимизма супруга Павлика.
Напомним, беременная жена Павлика похвасталась роскошным отдыхом возле бассейна без мужа: "Будем валяться...".
Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика, выставив напоказ бюст, пожаловалась на проблемы на отдыхе в Египте.
Также Politeka писала, что беременная жена Павлика отправилась на жаркий отдых без мужа: "Мы с Мишуткой счастливы".