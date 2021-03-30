Молодая жена украинского певца Виктора Павлика устроила фотосессию с беременным животом в белом платье

Как сообщает Politeka.net, 26-летняя Екатерина Репяхова, которая сейчас ждет ребенка от своего 55-летнего мужа, поделилась новыми снимками в своем Инстаграм.

Так, будущая мама решила устроить себе фотосессию во всем белом. На снимках она предстала, стоя в «волнах» белой ткани, которая складывается на ее фигуре в своеобразное платье в пол. Девушка трогательно придерживает руками свой живот, а вокруг во все стороны «струится» ткань.

«Мишутка счастливый мальчик, ведь у него счастливая мама. И это благодаря людям, которые меня окружают», - подписала кадры Репяхова.

Подписчики жены Павлика тут же отреагировали на ее пост.

«Катя Вам очень идет улыбка!», «Очень красиво», «Красивая, нежная, светлая», «Красиво и нежно», «Будто в облачках», «очень нежный образ», «Катюша, вы просто сказочно красивы», «Невероятно красивая и нежная», «Красивая подруга и красивая мама Мишутки», «Как пенка на молоке)», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Репяхова засняла себя и мужа в постели. Сама Репяхова была одета в синюю футболку, а вот Павлик, который запрыгивал к ней в объятия, был без одежды. 55-летний артист с огромным удовольствием присоединился к молодой жене, развеселив ее игривым настроением.

Напомним, беременная жена 55-летнего Виктора Павлика не удержалась, показав, как им весело в постели: "Это любовь...".

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