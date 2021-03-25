Молодая жена известного певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о важной для себя дате

26-летняя девушка, которая сейчас находится в интересном положении, раскрыла, как начинала свой путь, передает Politeka.net.

Репяхова совмещает работу концертного директора своего 55-летнего мужа с ведением своего Инстаграм-аккаунта. Блондинка рассказала, что в конце марта исполняется год ее блогу и к этому времени она смогла добиться популярности. Запись она подкрепила фото в красивой прозрачной блузе.

"Примерно в эти даты я серьезно взялась изучать продвижение личного блога в Инстаграм.

На тот момент, в марте 2020 года мои сторис смотрели 200 человек.

Сейчас - в среднем 18,000 человек 🙈", - написала Репяхова.

По словам девушки, когда она начинала, то для нее все было новое. Екатерина ничего не знала о продвижении, охватах, тезисах и так далее, однако во время карантина она смогла изучить всю нужную информацию.

"Я даже помню, как делилась с некоторыми людьми тем, что хочу развивать блог, но в ответ слышала, что это очень дорого, трудно, неоправданно и все такое", - рассказала жена Павлика.

Как отметила теперешняя звезда интернета, она решила никого не слушать и шла к своей цели.

"За этот год я поняла, что никого не стоит слушать. Нужно просто идти к своей цели.

Если вы хотите начать или продолжить развивать свой блог, считайте, что этот пост - знак идти вперед и не сдаваться! ❤️", - написала возлюбленная артиста.

"Ты большая умничка!!! С удовольствием смотрю все сторис ❤️", "Поздравляю, Катюша. Вы большая молодец. Залипла на Ваш аккаунт. 😍", "Так держать и процветания 🙌", - прокомментировали пользователи сети.

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