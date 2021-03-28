Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась восхитительными снимками с отдыха

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, сделанное во время отпуска в Египте. Как известно, 26-летняя Репяхова находится на последних месяцах беременности. 55-летний Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Катерине летом 2020 года, а уже сейчас они ждут первенца. Известно, что у пары будет мальчик, которого они хотят назвать Михаил. Имя ребенку выбирала Репяхова.

Пока в Украине шел снег и хозяйствовала непогода, Катерина со своей мамой решила отправиться на отдых в Египет. Показательно, что совсем недавно девушка уже отдыхала на курорте со своим звездным мужем. В этот раз Репяхова делилась яркими снимками с отдыха и рассказывала поклонникам, как ей отдыхается без любимого.

На свежем фото она показала всю красоту отеля, в котором остановилась.

«Весь мир на ладони моей...», - подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили несколько приятных отзывов.

«Очень красиво», «Красивое фото», «Невероятное место», «Тебе так повезло», «Какая красота», «Вау», «Прям очень», - пишут пользователи сети.

Напомним, что беременная жена Павлика, бросившая мужа одного, показала, как наслаждается отдыхом: «Спасибо за…».

Как сообщала Politeka, беременная жена Виктора Павлика в прозрачной блузе хвастнула важным событием: "Никого не стоит слушать".

Также Politeka писала, что стареющий Павлик готовится жить на деньги жены, которая младше его на 29 лет: "Даже не сомневаюсь".