Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась восхитительными снимками с отдыха
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, сделанное во время отпуска в Египте. Как известно, 26-летняя Репяхова находится на последних месяцах беременности. 55-летний Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Катерине летом 2020 года, а уже сейчас они ждут первенца. Известно, что у пары будет мальчик, которого они хотят назвать Михаил. Имя ребенку выбирала Репяхова.
Пока в Украине шел снег и хозяйствовала непогода, Катерина со своей мамой решила отправиться на отдых в Египет. Показательно, что совсем недавно девушка уже отдыхала на курорте со своим звездным мужем. В этот раз Репяхова делилась яркими снимками с отдыха и рассказывала поклонникам, как ей отдыхается без любимого.
На свежем фото она показала всю красоту отеля, в котором остановилась.
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«Весь мир на ладони моей...», - подписала фото девушка.
В комментариях ей оставили несколько приятных отзывов.
«Очень красиво», «Красивое фото», «Невероятное место», «Тебе так повезло», «Какая красота», «Вау», «Прям очень», - пишут пользователи сети.
Напомним, что беременная жена Павлика, бросившая мужа одного, показала, как наслаждается отдыхом: «Спасибо за…».
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