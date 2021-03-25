Молода дружина відомого співака Віктора Павлика Катерина Реп'яхова розповіла про важливу для себе дату
26-річна дівчина, яка зараз знаходиться в цікавому положенні, розкрила, як починала свій шлях, передає Politeka.net.
Реп'яхова поєднує роботу концертного директора свого 55-річного чоловіка з веденням свого Instagram-аккаунта. Блондинка розповіла, що в кінці березня виповнюється рік її блогу і до цього часу вона змогла домогтися популярності. Запис вона підкріпила фото в красивій прозорій блузі.
"Приблизно в ці дати я серйозно взялася вивчати просування особистого блогу в Instagram.
На той момент, в березні 2020 року мої сторіс дивилися 200 осіб.
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Зараз - в середньому 18,000 осіб", - написала Реп'яхова.
За словами дівчини, коли вона починала, то для неї все було нове. Катерина нічого не знала про просування, охоплення, тези і так далі, проте під час карантину вона змогла вивчити всю потрібну інформацію.
"Я навіть пам'ятаю, як ділилася з деякими людьми тим, що хочу розвивати блог, але у відповідь чула, що це дуже дорого, важко, невиправдано і все таке", - розповіла дружина Павлика.
Як зазначила теперішня зірка інтернету, вона вирішила нікого не слухати і йшла до своєї мети.
"За цей рік я зрозуміла, що нікого не варто слухати. Потрібно просто йти до своєї мети.
Якщо ви хочете почати або продовжити розвивати свій блог, вважайте, що цей пост - знак йти вперед і не здаватися! ❤ ️ ",- написала кохана артиста.
"Ти велика розумничка!!! Із задоволенням дивлюся всі сторіс ❤️", " вітаю, Катюшо. Ви велика молодець. Залипла на ваш аккаунт. 😍 ", "Так тримати і процвітання 🙌", - прокоментували користувачі мережі.
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