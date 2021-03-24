55-річний український співак Віктор Павлик не виключає, що незабаром молода дружина буде його утримувати

Як передає Politeka.net, про це він заявив в ефірі кулінарного шоу в рамках "Ранка з Україною". Як відомо, влітку 2020 року Павлик одружився на своєму концертному директорі Катерині Реп'яховій, яка молодша за нього майже на 30 років. Зараз сім'я чекає первістка. Влітку 2021 року у них повинен народитися син Михайло.

Як зізнався Павлик, він сподівається виховати сина, поки у нього ще є можливість.

"Я розумію, що коли йому буде 20, мені буде 75. З іншого боку, буде кому на старості води подати", - констатує артист, у якого є ще двоє старших дітей.

Телеведуча не упустила можливості і пожартувала над Павликом, припустивши, що незабаром молода дружина може забезпечувати артиста. За словами телеведучої, майбутнє за соцмережами, а Катерина з цим успішно справляється. Музикант не розгубився, заявивши, що не виключає такої можливості.

«У цьому я навіть не сумніваюся, що настане такий час. Сподіваюся, вона мене не вижене з дому, а буде допомагати, мене утримувати і водити за ручку через дорогу», - посміявся артист.

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