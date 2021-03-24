55-летний украинский певец Виктор Павлик не исключает, что в скором времени молодая жена будет его содержать

Как передает Politeka.net, об этом он заявил в эфире кулинарного шоу в рамках "Ранка з Україною". Как известно, летом 2020 года Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репьяховой, которая младше его почти на 30 лет. Сейчас семья ждет первенца. Летом 2021 года у них должен родиться сын Михаил.

Как признался Павлик, он надеется воспитать сына, пока у него еще есть возможность.

«Я понимаю, что когда ему будет 20, мне будет 75. С другой стороны, будет кому на старости воды подать», - констатирует артист, у которого есть еще двое старших детей.

Телеведущая не упустила возможности и подшутила над Павликом, предположив, что в скором времени молодая жена может обеспечивать артиста. По словам телеведущей, будущее за соцсетями, а Екатерина с этим успешно справляется. Музыкант не растерялся, заявив, что не исключает такой возможности.

«В этом я даже не сомневаюсь, что наступит такое время. Надеюсь, она меня не выгонит из дома, а будет помогать, меня содержать и водить за ручку через дорогу», - посмеялся артист.

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