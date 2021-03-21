Юна дружина відомого українського співака Віктора Павлика показала фігуру в міні і відверто розповіла, що змінилося в її житті з приходом вагітності

Як відомо, 26-річна Катерина Репяхова, яка працює концертним директором свого чоловіка, чекає від нього дитину. Зараз вона полетіла на відпочинок до Єгипту зі своєю матір'ю, в той час як Павлик проводить свої концерти без неї. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Репяхова поскаржилася на те, що їй важко даються такі зміни в житті. Про це пише Politeka.net.

"Зараз я вчуся делегувати обов'язки. Поки не зрозуміла, наскільки мені це подобається і виходить. Незвично, коли концерти, тур проходять без мене", - розповіла Катерина.

У той же час, вона впевнена, що зараз повинна зосередитися на турботі про себе і майбутню дитину.

"Я точно знаю, що зараз я, в першу чергу, повинна думати про себе і сина", - додала Репяхова.

Вона також поділилася новим знімком з курорту, на якому позує в сукні з короткою спідницею, поклавши руку на живіт.

Її передплатниці тут же відреагували на пост.

"Фото дуже красиве", "просто зараз ви малюкові потрібні більше. Працювати через якийсь час захочеться, як раніше не буде, але буде дуууже цікаво", "важко, е ще важче знаєте що? Сидіти в декреті з дитиною, особливо після року. Але думаю Вам це не загрожує, ви дуже активна", - пишуть люди.

Нагадаємо, вагітна дружина Павлика похвалилася розкішним відпочинком біля басейну без чоловіка: "будемо валятися...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика, виставивши напоказ бюст, поскаржилася на проблеми на відпочинку в Єгипті.

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