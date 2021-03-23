Вагітна дружина Віктора Павлика показала романтичний образ на спекотному курорті

26-річна Катерина Репяхова, яка чекає дитину від свого 55-річного чоловіка, зараз відпочиває в Єгипті зі своєю мамою, в той час як співак залишився в Україні. На своїй сторінці в Instagram дівчина вирішила поділитися атмосферним кадром, який вони з мамою зробили під час вечірньої прогулянки. Про це пише Politeka.net.

Так, на фото Репяхова мрійливо позує під пальмою. Для прогулянки дівчина вибрала довгу легку сукню з квітчастим принтом. Вона сперлася на пальму і злегка відкинула голову назад, ніби копіюючи пози професійних моделей.

У підписі до фото Репяхова підкреслила, що цьому кадру не знадобилася додаткова обробка.

"Коли не потрібні фільтри. Спасибі, Всесвіт, за все", - написала вона.

Її передплатники тут же почали коментувати пост.

"Фото дуже красиве", "я так рада, що вам добре", "дуже красиво", "нереальна!", "Нехай все буде завжди добре", "Герой фантазії. Найкраща", "яке красотище", "Фото наповнене весною, щастям, всього Вам найкращого", - пишуть люди.

Варто відзначити, що відпочинок на курорті проходить не зовсім гладко. Так, Раніше Катерина скаржилася на проблеми в номері готелю.

"Не знаю, видно по моєму зовнішньому вигляду, чи ні, але нічка була весела. У нас літали комарі, які розбудили нас з мамою о 4 ранку. Дзижчали дуже сильно і неприємно над вухом, покусали нас", - розповіла дружина Павлика.

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