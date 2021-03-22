Дружина відомого українського співака Віктора Павлика розповіла, як проходить її відпочинок

26-річна Катерина Репяхова зараз з мамою відпочиває в Єгипті, поки її чоловік проводить концертний тур.

Виявилося, що не все сподобалося дружині артиста на сонячному курорті. Про все вона розповіла в новому пості на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Репяхова показала шикарний просторий номер з великим душем, величезною вбиральнею і терасою.

"Показую рум тур. Мені дуже подобається. Це ж не порівняти взагалі з Хургадою", - заявила вона.

Відзначимо, Пепяхова відпочиває на курорті Мараса Алам.

Однак незабаром захоплення Катерини змінило обурення.

«Ми зараз йдемо з басейну, і будочка з рушниками просто закрита. Тому, будьте ласкаві, мокрі полотенечка несіть в номер. Чудово", - сказала вона.

Катерина пізніше додала, що на її скаргу в Стоїс готель ніяк не відреагував, хоча вона їх там зазначила.

"Знаєте, що мене обурює найбільше у всій цій ситуації? Що сервіс, взагалі його немає. І в будь-якому ж випадку, Я відзначала готель, і напевно це якось має відслідковуватися, але ніхто нічого не сказав, не запропонував...», - обурилася Репяхова.

Але це виявилося ще не все.

"Не знаю, видно по моєму зовнішньому вигляду, чи ні, але нічка була весела. У нас літали комарі, які розбудили нас з мамою о 4 ранку. Дзижчали дуже сильно і неприємно над вухом, покусали нас. Але, природа, нічого страшного. Сьогодні підемо купувати фумігатор", - не втрачала оптимізму дружина Павлика.

Нагадаємо, вагітна дружина Павлика похвалилася розкішним відпочинком біля басейну без чоловіка: "будемо валятися...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика, виставивши напоказ бюст, поскаржилася на проблеми на відпочинку в Єгипті.

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