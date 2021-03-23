Популярная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько в сериале "Сваты", покорила ярким образом в компании мужчины
Актриса снимается в фильмах с 1970-х годов, пишет Politeka.net. Кравченко воплотила в жизнь много героинь, но наибольшую популярность ей принесла роль Валюхи в сериале "Сваты".
Звезда полюбилась зрителям настолько, что те создают странички в Инстаграм, посвященные ей. Так, в одном из таких аккаунтов появился снимок актрисы в компании мужчины в меховой шапке.
Татьяна надела яркий головной убор с платком. Также на ней была дубленка и юбка, благодаря которой она сверкнула ножками в сапожках. В руке артистка держала зонт. Макияж с красной помадой не мог также не привлечь внимание.
Татьяна широко улыбалась и выглядела очень счастливой.
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"Сваты ❤️", - написали авторы поста.
Почти за час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.
"Ждем новые серии! Валентина Петровна - красотка!!!", "Ну когда же ужееее😢😍", "Супер 😍", "Вы наше народное достояние! Люблю Вас и как актрису,и как человека!!! Удачи вам во всём!!!", "Здравствуйте, вы очень хорошая актриса, ждем продолжение Сватов, мне очень понравился этот сериал, очень хороший, и особенно смешной", "Лучшая", "Когда уже?", - написали пользователи сети.
Отметим, сейчас фанаты сериала с нетерпением ждут выхода седьмого сезона сериала "Сваты". Однако точная дата выхода пока неизвестна, ведь в связи с карантином съемки приходилось переносить.
Напомним, что Валюха из "Сватов" неожиданно облила грязью собственного мужа, Добронравов не выдержал: "Ну, ты не увлекайся...".
Как сообщала Politeka, новые "Сваты" выйдут без любимых героев, заменить невозможно: "Сердце остановилось до приезда "скорой", фото.
Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" огорошила появлением в вышиванке: "Боже, как же я вас...".