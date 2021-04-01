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Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова раскрыла секрет их отношений

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка решила ответить на вопрос, который задали ее фолловеры.

Как известно, 26-летняя Репяхова находится на последних месяцах беременности. 55-летний Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Катерине летом 2020 года, а уже сейчас они ждут первенца. Известно, что у пары будет мальчик, которого они хотят назвать Михаил.

Павлик закрутил роман с девушкой, еще будучи женатым на Ларисе Созаевой, подарившей ему троих детей.

Репяхову спросили, в чем секрет ее отношений с артистом.

«Наш секрет отношений, это то… Это такой секрет, что мы не пытаемся друг друга изменить. Мы не пытаемся друг другу что-то рассказать, научить. Ну в каких-то таких глобальных мерах. Вот какие мы есть, таких мы друг друга и приняли и полюбили. И радуемся, чего и вам желаю», - заявила Екатерина.

Ранее Репяхова рассказывала, что фанаткой певца была еще с детства, его песни она слушала с 10 лет.

А когда выросла, она стала его концертным директором. Однако это произошло не сразу. Сперва, Павлик не захотел брать ее на работу. И Екатерина три года работала у психолога Дмитрием Карпачевым. Наладить контакт с певцом удалось позже.

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