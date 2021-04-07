"Мурашки по коже даже от одного вида"

Жена певца Виктора Павлика рассказала, как изменились ее предпочтения во время беременности, и показала супруга в неожиданном амплуа

26-летняя Екатерина Репяхова сейчас ждет ребенка от 55-летнего Павлика, с которым они поженились в прошлом году. Девушка любит делиться эпизодами своей жизни в Инстаграм. Как передает Politeka.net, девушка на своей странице поделилась новыми кадрами.

Репяхова во время беременности пристрастилась к ягодам, хотя раньше их не любила. Поэтому, чтобы порадовать любимую Павлик принес домой клубнику и голубику. За покупками он ездил на мотоцикле. На опубликованных кадрах артист запечатлен в кожаной куртке и шлеме.

«Вы не поверите, всю жизнь была равнодушна к клубнике, не понимала людей, которые любят клубнику. Сейчас у меня мурашки по коже даже от одного вида. Вот, что делает беременность с людьми», - поделилась девушка.

Также Репяхова показала, как разделся ее супруг, бросив одежду на полу.

«Байкеры они такие», - подписала фото она.

Как известно, Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Катерине летом 2020 года, а уже сейчас они ждут первенца. Известно, что у пары будет мальчик, которого они хотят назвать Михаилом.

Напомним, молодая жена Павлика без стыда показалась в прозрачном боди, наплевав на мнение мужа и мамы: "Это чересчур"

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика раскрыла, что ее волнует перед рождением ребенка: "В каком возрасте..."

Также Politeka писала, что молодая жена 55-летнего Виктора Павлика раскрыла секрет, который держит их вместе: «Чего и вам желаю»