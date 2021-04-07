Жена певца Виктора Павлика рассказала, как изменились ее предпочтения во время беременности, и показала супруга в неожиданном амплуа
26-летняя Екатерина Репяхова сейчас ждет ребенка от 55-летнего Павлика, с которым они поженились в прошлом году. Девушка любит делиться эпизодами своей жизни в Инстаграм. Как передает Politeka.net, девушка на своей странице поделилась новыми кадрами.
Репяхова во время беременности пристрастилась к ягодам, хотя раньше их не любила. Поэтому, чтобы порадовать любимую Павлик принес домой клубнику и голубику. За покупками он ездил на мотоцикле. На опубликованных кадрах артист запечатлен в кожаной куртке и шлеме.
«Вы не поверите, всю жизнь была равнодушна к клубнике, не понимала людей, которые любят клубнику. Сейчас у меня мурашки по коже даже от одного вида. Вот, что делает беременность с людьми», - поделилась девушка.
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Также Репяхова показала, как разделся ее супруг, бросив одежду на полу.
«Байкеры они такие», - подписала фото она.
Как известно, Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Катерине летом 2020 года, а уже сейчас они ждут первенца. Известно, что у пары будет мальчик, которого они хотят назвать Михаилом.
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