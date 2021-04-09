Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика рассказала об отношениях с мамой своего супруга

26-летняя Екатерина Репяхова активно делится подробностями своей лично жизни на странице в Инстаграм. В это раз она решила ответить на вопросы фолловеров, передает Politeka.net.

Так, оказалось, что многих заинтересовало, как девушка нашла общий язык с матерью своего 55-летнего супруга.

«Маме ВП 80 лет. Она старенькая бабушка. По своей натуре ооочень флегматичная. Какие отношения? Никогда меня не обижала, плохого про меня ничего не говорила», - рассказала Репяхова.

Отметим, мама народного артиста Украины Виктора Павлика живет в городе Теребовля на Тернопольщине. Поздравляя ее с 8 марта, артист показал, в каких условиях обитает Александра Григорьевна.

Отметим, Виктор Павлик недавно рассказывал, что его мама получает от 1300 до 1500 гривен пенсии, из которых ежемесячно отдает 800 гривен за газ, а на еду тратит максимум 200 гривен. По словам артиста, 81-летней маме этих средств хватает, ведь она живет одна и ест очень мало. Никакой помощи от родных женщина не принимает.

«Она не хочет брать деньги. Она 100-200 гривен на еду тратит, на телефон – 100 гривен. Маме хватает. Она мало ест – чай, хлеб с маслом, кусочек какой-то колбаски. Возможно, молоко с булочкой», – рассказывал артист.

При этом женщина откладывает деньги для детей и внуков, ведь, по ее словам, ей не на что их тратить.

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