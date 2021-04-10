Дружина відомого українського співака Віктора Павлика відверто розповіла про інтимне життя з чоловіком при різниці у віці майже в 30 років

Відносини 26-річної Катерини Репяховой з 55-річним співаком, який заради неї кинув дружину з хворим сином, з самого початку викликали великий резонанс. Багатьох людей бентежила не тільки зрада Павлика, а й надто велика різниця у віці між ним і його новою обраницею. З тих пір пара встигла одружитися, а зараз Репяхова чекає дитину, проте їхні стосунки продовжують викликати багато питань.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram дівчина відповіла на деякі репліки на свою адресу. Зокрема, вона показала питання від передплатниці, яка поцікавилася: "як можна спати з людиною, яка в тата тобі годиться?».

Репяхову така постановка питання явно обурила. Вона опублікувала фото дівчини, яка його задала, і звернула увагу на те, що та бере участь в її розіграші.

"Ви мені краще скажіть: як можна такі вії носити? І як можна хотіти у мене виграти Iphone, а потім мені задавати такі питання? А спати з людиною, яка годиться тобі в батьки, точно так само, повірте, як і той, хто годиться тобі в брати", - відверто відповіла дружина Павлика.

Вона також відповіла на питання про те, як бачить себе з чоловіком через 20 років. Репяхова вирішила привести в приклад 47-річну російську ведучу Юлію Висоцьку, яка одружена з 83-річним режисером Андрієм Кончаловським.

"36 років різниця, і це один приклад з тисячі", - заявила Репяхова.

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