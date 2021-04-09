Беременная жена украинского певца Виктора Павлика устроила домашний переполох накануне родов
Как передает Politeka.net, летом звездное семейство ждет пополнения. Уже известно, что у пары родится сын, которого они планируют назвать Михаил. Екатерина Репяхова, которая младше мужа почти на 30 лет, активно готовится к родам.
У себя в сети девушка показывает, какие витамины пьет, какие книги читает, и какие анализы сдает. Также Катя решила провести расхламление в квартире, чтобы освободить место для новых вещей.
На одном из сторис Репяхова показала, как «выгнала» мужа из дома с огромным мусорным пакетом и коробкой.
«Слегка перебрала ненужное», - подписала видео Катя.
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«Я в шоке…Я в полном шоке…», - только и смог проговорить Павлик, выходя с мусорными пакетами на улицу.
После грандиозной уборки жена Павлика призналась, что переборщила и натрудила спину. Девушка отметила, что ей пришлось час лежать на диване – отходить от уборки.
Ранее мы писали, что жена Павлика показала супруга в неожиданном амплуа. На фото в сторис 55-летний артист предстал в шлеме и кожаной куртке. Оказывается, музыкант гоняет на мотоцикле.
Напомним, что молодая жена Павлика без стыда показалась в прозрачном боди, наплевав на мнение мужа и мамы: "Это чересчур".
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