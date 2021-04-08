Вагітна дружина відомого українського співака Віктора Павлика поскаржилася на погане самопочуття, відверто розповівши про свої проблеми

26-річна Катерина Репяхова поділилася новими подробицями про свій стан під час вагітності в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, дружина Павлика поскаржилася на проблеми зі сном. Дівчина записала коротке відео, в якому зізналася, що минула ніч була для неї дуже складною. Під час своєї розповіді вона навіть забувала деякі слова.

"Я всю ніч дуже сильно хотіла пити. Я вмирала від спраги...що ж це таке. Я дуже погано сьогодні спала. Я випила більше півлітра води за ніч. На мене напала просто моторошна ... як це називається, коли пити хочеш? Ну, спрага...води пити багато. І, природно, я зараз дуже опухла - це ж зрозуміло...як після перепою", - поскаржилася Репяхова.

На кадрах вона дійсно виглядає сильно втомленою і виснаженою.

"І звичайно зараз як алкоголічка", - підписала кадри з собою дружина Павлика.

Як відомо, 55-річний Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі Катерині Репяховій навесні 2020 року, а вже зараз вони чекають первістка. Пара вже розкрила, що у них буде хлопчик, якого вони збираються назвати Михайлом.

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