Беременная жена известного украинского певца Виктора Павлика пожаловалась на плохое самочувствие, откровенно рассказав о своих проблемах

26-летняя Екатерина Репяхова поделилась новыми подробностями о своем состоянии во время беременности в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, жена Павлика пожаловалась на проблемы со сном. Девушка записала короткое видео, в котором призналась, что прошедшая ночь была для нее очень сложной. Во время своего рассказа она даже забывала некоторые слова.

«Я всю ночь очень сильно хотела пить. Я умирала от жажды...что же это такое. Я очень плохо сегодня спала. Я выпила больше полулитра воды за ночь. На меня напала просто жуткая…как это называется, когда пить хочешь? Ну, жажда…Воды пить много. И, естественно, я сейчас очень опухшая – это ж понятно…Как после перепоя», - пожаловалась Репяхова.

На кадрах она действительно выглядит сильно уставшей и изможденной.

«И конечно сейчас как алкоголичка», - подписала кадры с собой жена Павлика.

Как известно, 55-летний Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Катерине Репяховой весной 2020 года, а уже сейчас они ждут первенца. Пара уже раскрыла, что у них будет мальчик, которого они собираются назвать Михаилом.

Напомним, беременная жена 55-летнего Павлика показала, как он ведет себя дома: «Байкеры они такие».

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика без стыда показалась в прозрачном боди, наплевав на мнение мужа и мамы: "Это чересчур".

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